احتجاجا على تعاون غوغل مع "اسرائيل"... مهندس إيراني في الشركة يقدم استقالته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان علي رضا ذاكري، الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد الكمبيوتر، وخريج جامعة شريف في طهران وجامعة بريتيش كولومبيا بكندا، استقال من العمل في غوغل بسبب تعاون الشركة مع الكيان الصهيوني في مشروع نيمبوس.

وفي جزء من إعلان استقالته، كتب هذا المهندس الايراني: "يسعدني أن أعلن أنني سأترك غوغل!"، مضيفا: "بعد أن علمت بمشاركة Google في مشروع Nimbus، عبرت عن مخاوفي لعدة أشهر".

وأوضح: "لسوء الحظ، وعلى الرغم من الجهود التي بذلها العديد من الموظفين، اختارت الإدارة الاصرار على موقفها وتجاهل مخاوفنا الجماعية".

وصرح ذاكر: "إن العيش بطريقة تتعارض مع قيمك الأساسية أمر صعب للغاية. لم يكن خيار الرحيل سهلا، لكنه كان ضروريا. لأي شخص يواجه مثل هذه المواقف، أتمنى أن يجد الشجاعة لإعطاء الأولوية لمبادئه".

وختم المهندس الايراني متسائلا: "ما فائدة الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه".

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