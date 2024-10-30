ممثل الأمين العام لحركة النجباء في إيران: تبيين انجازات المقاومة يحظى ببالغ الاهمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال الملتقى العلمي عقد اليوم في جامعة الامام الصادق بطهران تحت عنوان "الكيان الصهيوني والعالم الإسلامي؛ من انتهاك حقوق الانسان الى انتهاك الكرامة الانسانية" قال الموسوي، إن طوفان الأقصى ساهمت في صحوة مختلف شعوب العالم و كشفت عن مستوى قسوة وجرائم الكيان الصهيوني في العالم، حيث شهدنا احتجاجات في الجامعات الأمريكية والأوروبية، ضد الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

واضاف: إن الغرب و بعض المؤسسات الدولية یدعم جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني البريء والمظلوم.

وتابع قائلا: إن جرائم العدو الصهيوني لا يمكن حصرها، والأمم المتحدة وبدلا من القیام بواجبها تدعم العدو.