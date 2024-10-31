رئيس الجمهورية يصل الى مدينة قم ويزور مرقد السيدة المعصومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وصل الرئيس بزشكيان إلى مدينة قم صباح اليوم الخميس في إطار زيارته الأولى لمحافظة قم بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية.



وكان في استقبال الرئيس بزشكيان لدى وصوله إلى مدينة قم، محافظ قم أكبر بهنام جو ومجموعة من المسؤولين المحليين ومن ثم قام بزيارة مرقد "السيدة فاطمة المعصومة (س)".



ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة عددا من علماء ومراجع الدين، لشرح أعمال وخطط الحكومة ، وكذلك الاستفادة من توصياتهم.



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