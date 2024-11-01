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٠١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:١٤ م

الرئيس بزشكيان يهنئ نظيره الجزائري بالذكرى الـ 70 لاستقلال بلاده

الرئيس بزشكيان يهنئ نظيره الجزائري بالذكرى الـ 70 لاستقلال بلاده

بعث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان، برقية تهنئة إلى نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، هنأه وشعب الجزائر بمناسبة الذكرى السبعين لنضال الشعب الجزائري ضد الاستعمار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني ،مسعود بزشكيان نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، والشعب الجزائري في الرسالة التي بعثها بمناسبة الذكرى الـ 70 لاستقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي، معربا عن عن استعداد ايران لتعزيز وتوسيع العلاقات الجزائر.


يذكر أن الجزائر أعلنت استقلالها في الأول من تموز/يوليو عام 1962 حيث شهدت الجزائر استفتاء لتقرير المصير يحدد استقلالها عن فرنسا، وجاءت نتيجته غير مفاجئة باختيار 99,72 من الجزائريين إنهاء 132 عاما من الاستعمار.

وحصلت الجزائر على الاستقلال بعد أن دفع ثمن حريته قرابة المليون شهيد في مواجهة الغزو الاستعماري، ومن خلال انتفاضات متتالية لكسر قيود الاحتلال، ونضال سياسي قوي ومستمر، ولذلك فقد سميت الجزائر بلد المليون شهيد. فذكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تشرين الأول/أكتوبر 2021 أن "5 ملايين و630 ألف" جزائري استشهدوا بين 1830 و1962، أي أن غالبية الضحايا سقطوا خلال السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي.

/انتهى/

رمز الخبر 1950243

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