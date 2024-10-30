بمرسوم من الرئيس الايراني.. ابقاء محمد فرزين رئيسا للبنك المركزي للجمهورية الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ان الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، عين في مرسوم له، اليوم الاربعاء، محمد فرزين، رئيسا للبنك المركزي، وعاه الى العمل بجد لتطبيق اهداف وثيقة الآفاق والسياسة العامة المصادق عليها من قبل قائد الثورة لتحقيق اهداف الحكومة ومعالجة قضايا البلاد.

واشار رئيس الجمهورية الى قرار مجلس الوزراء وتنفيذا للبندين 2 و 3 من قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام فيما يخص كيفية ادارة البنك المركزي، قائلا انه يبقي على فرزين رئيس للبنك المركزي حتى نهاية الدورة المقررة.

يذكر ان تعيين رئيس البنك المركزي يتم باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وبعد تصديق مجلس الوزراء عليه، وتاييد ومرسوم رئيس الجمهورية بهذا الشان.

وتبلغ فترة تولي رئاسة البنك المركزي للجمهورية الاسلامية الايرانية خمس سنوات ولا مانع من انتخابه لدورة ثانية.