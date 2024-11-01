بقائي يؤكد تضامن ايران مع كوبا في مسيرتها النضالية المشروعة الطويلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب اسماعيل بقائي على موقع التواصل الاجتماعي X مساء يوم الخميس: "للعام الثاني والثلاثين على التوالي، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة "الإجراءات القسرية الاحادية" التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد كوبا من قبل الأغلبية الساحقة من الدول الاعضاء. اذ طالبت 187 دولة بإنهاء الحصار الاقتصادي على كوبا، ولم يعارض هذا القرار سوى الكيان الإسرائيلي (وبالطبع الولايات المتحدة نفسها)".
وأضاف: "نعرب عن تضامننا مع كوبا في مسيرتها النضالية المشروعة الطويلة لحماية سيادتها وحريتها وكرامتها".
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أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي الى إدانة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد كوبا من قبل الغالبية الساحقة لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا تضامن إيران مع هذا البلد.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب اسماعيل بقائي على موقع التواصل الاجتماعي X مساء يوم الخميس: "للعام الثاني والثلاثين على التوالي، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة "الإجراءات القسرية الاحادية" التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد كوبا من قبل الأغلبية الساحقة من الدول الاعضاء. اذ طالبت 187 دولة بإنهاء الحصار الاقتصادي على كوبا، ولم يعارض هذا القرار سوى الكيان الإسرائيلي (وبالطبع الولايات المتحدة نفسها)".
رمز الخبر 1950234
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