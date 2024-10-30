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٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٣٠ م

ايران تطالب بانهاء العقوبات الامريكية على كوبا فورا ومن دون قيود

ايران تطالب بانهاء العقوبات الامريكية على كوبا فورا ومن دون قيود

طالب سفير ومندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة امير سعيد ايرواني بانهاء العقوبات والحصار غير الانسانيين اللذي تفرضهما الولايات المتحدة الامريكية على كوبا لاكثر من ستة عقود.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير ومندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة امير سعيد ايرواني، في كلمة له اليوم الاربعاء امام جلسة للجمعية العامة حول "ضرورة انهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي للولايات المتحدة الامريكية على كوبا": ان الحصار على كوبا يجب ان ينتهي فورا ومن دون قيد او شرط.

واضاف ان هذا الاجراء ليس يسهم في تهدئة الشعب الكوبي فحسب بل يحمل في طياته رسالة قوية بان عهد الارغام والهيمنة والارهاب الاقتصادي يجب ان ينتهي.

واضاف سفير ومندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة بالتضامن الوثيق مع كوبا حكومة وشعبا، في نضالها ضد الاجراءات غير العادلة.

وتابع: اننا ومواكبة لجميع الشعوب الملتزمة بالعدل، سنواصل دفاعنا لحذف جميع اشكال الاجراءات القسرية الاحادية، لان هذه الاجراءات، ليس تشكل تهديدا للشعوب فحسب بل تهديدا لمجمل اطار التعاون الدولي والعيش السلمي.

رمز الخبر 1950205

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