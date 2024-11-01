قائد الثورة: جبهة المقاومة تقف امام الجبهة الشريرة، وان النصر حليف المقاومة بتوفيق من الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سماحة قائد الثورة الاسلامية أكد في كلمة له لقاها خلال استقباله القائمين على احياء ذكرى شهداء محافظ فارس ان جبهة الشر تساند الكيان الصهيوني وتقف وراء هذا الكيان مبينا ان جبهة المقاومة تقف امام الجبهة الشريرة، وبتوفيق من الله فان النصر هو حليف جبهة المقاومة.

وأردف قائلا : "نحن اليوم نواجه قضية رئيسية وهامة في المنطقة.. القضايا المتعلقة بمنطقة غرب آسيا ولبنان وغزة و الضفة الغربية، هذه قضايا تصنع التاريخ ؛ وكل حدث من هذه الأحداث يمكن أن يكون مصدرا لحركة تاريخية صوب اتجاه ما.. لو لم تكن شخصيات أمثال الشهيد السنوار تقاتل حتى اللحظة الأخيرة، لكان مصير المنطقة شكل آخر.. لو لم تكن كبار الشخصيات مثل الشهيد السيد حسن نصر الله الذين مزجوا الجهاد والحكمة والشجاعة والتضحية وجسدوها في الميدان لكانت الحركة ( التاريخية) في اتجاه آخر.. هذه الامور هامة للغاية".

ولفت سماحته الى ان الكيان الصهيوني و الحضارة الغربية منيا بهزيمة كبرى وقال: "لقد فشل الكيان الصهيوني، لأنه ظن أنه يستطيع بسهولة القضاء على فصائل المقاومة، اليوم ترون أن (الكيان الصهيوني ) قام باستشهاد ما يزيد عن خمسين ألفاً من المدنيين العزل، وعدد من قادة المقاومة البارزين، الا انه هذا لم يترك تأثيرا على جبهة المقاومة و الجبهة تقاتل اليوم بنفس القوة والعزيمة.. أليست هذه هزيمة؟ هذه هزيمة كبرى".

واشار قائد الثورة الاسلامية الى الدعم الامريكي والاوروبي الكبير للكيان الصهيوني وقال: "لقد أنفقوا الكثير، وحاولوا الكثير، أمريكا والعديد من الدول الاوروبية قدموا مساعداتهم (للكيان الصهيوني ) بكل قوتهم، وأصبحت سمعتهم سوداء وقبيحة ومكروهة في العالم، بحيث خرجت تظاهرات ضدهم في شوارع أمريكا، وفي الجامعات الأمريكية،.. الا ان فصائل المقاومة لا تزال موجودة؛ حماس، والجهاد، وحزب الله، مازالت موجودة .. الاهالي والشباب المجاهد في الضفة الغربية موجودون، وهناك أماكن أخرى مشغولة بمقارعة العدو ..هذه تشكل اكبر هزيمة".

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