عراقجي يعرب عن امتنانه للقراء اليابانيين لكتاب "إيران تايشي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر السيد عباس عراقجي وزير خارجية بلادنا رسالة على صفحته الشخصية بعد ترحيب القراء بالنسخة اليابانية من كتاب إيران تايشي في هذا البلد.

نص الرسالة هو كما يلي:

أنا ممتن بصدق للقراء اليابانيين الكرام لكتاب "إيران تايشي"، الذي يحتوي ذكريات السنوات الأربع التي قضيتها سفيراً لإيران في اليابان. يشرفني أنكم اخترت هذا الكتاب لقراءته.

وأشكر السيد تاكاهيرو نامي على الترجمة البارعة لهذا الكتاب.

مع الاحترام

السيد عباس عراقجي

وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية

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