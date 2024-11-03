  1. إيران
  2. المجتمع
٠٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٢٩ ص

عراقجي يعرب عن امتنانه للقراء اليابانيين لكتاب "إيران تايشي"

عراقجي يعرب عن امتنانه للقراء اليابانيين لكتاب "إيران تايشي"

نشر وزير الخارجية الايراني رسالة على صفحته الشخصية عقب استقبال القراء للنسخة اليابانية من كتاب إيران تايشي في هذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر السيد عباس عراقجي وزير خارجية بلادنا رسالة على صفحته الشخصية بعد ترحيب القراء بالنسخة اليابانية من كتاب إيران تايشي في هذا البلد.

نص الرسالة هو كما يلي:

أنا ممتن بصدق للقراء اليابانيين الكرام لكتاب "إيران تايشي"، الذي يحتوي ذكريات السنوات الأربع التي قضيتها سفيراً لإيران في اليابان. يشرفني أنكم اخترت هذا الكتاب لقراءته.

وأشكر السيد تاكاهيرو نامي على الترجمة البارعة لهذا الكتاب.

مع الاحترام

السيد عباس عراقجي

وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية

/انتهى/

رمز الخبر 1950302

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات