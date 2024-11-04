وزارة الخارجية الباكستانية تعلن عن موعد زیارة عراقجي إلى إسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا من مكتب العلاقات العامة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الباكستانية، فإن عراقجي سيصل إلى إسلام آباد اليوم في زيارة تستغرق يومين وسيلتقي بالسيناتور محمد إسحاق دار، وزير الخارجية الباكستاني ونائب رئيس الوزراء باكستان. وسيعقد اجتماع الوفدين الرفيعي المستوى من البلدين بشكل متزامن برئاسة وزيري خارجية إيران وباكستان.

وجاء في بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية: إن وزير الخارجية الإيراني عراقجي سيناقش الوضع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين باكستان وإيران.

وبحسب هذا البيان، فإن هذه الرحلة توفر فرصة مهمة لتعزيز التعاون والحوار بين باكستان وإيران في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك التجارة والطاقة والأمن.

وسيلتقي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضًا برئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

في منتصف ديسمبر 2018، قام السيد عباس عراقجي بزيارة رسمية إلى باكستان بصفته النائب السياسي لوزارة الخارجية في إيران.

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