بزشكيان: أمريكا أبقت نار الحرب مشتعلة بدعمها للصهاينة/ لن نترك اي اعتداء على امننا وسيادتنا دون رد

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال مسعود بزشكيان، في اجتماع مجلس الحكومة مساء اليوم الأحد، أثناء إحياء ذكرى 13 آبان، اليوم الوطني لمكافحة الاستكبار العالمي، إن كل القيم الوطنية لأمتنا وللثورة الاسلامية في مناهضة الاستبداد والسعي إلى الاستقلال وبنفس الوقت السعي للصلح والسلام، وأضاف: لم نبدأ حربًا قط ولم ننصح أبدًا أي دولة بالذهاب إلى الحرب، لقد كانت الولايات المتحدة هي التي تبدأ دائمًا الحروب في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك منطقتنا، واليوم، بدعمها للكيان الصهيوني تبقي نار الحرب مشتعلة في المنطقة.

واشار بزشكيان إلى انه يعلم الإسرائيليون جيداً أنهم إذا ارتكبوا أي خطأ ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فسوف يتلقون رداً شديداً، مؤكدا ان إيران لن تترك الاعتداء على أمنها من دون رد.

واضاف الرئيس الايراني : إذا أعادت "إسرائيل" النظر في سلوكها بقبول وقف إطلاق النار والتوقف عن قتل المظلومين والأبرياء في المنطقة، فإن ذلك قد يؤثر على نوع وشدة الرد الإيراني.