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٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:١٤ م

الرئيس الايراني: صورايخنا للدفاع عن انفسنا ولا نخشى الحرب

الرئيس الايراني: صورايخنا للدفاع عن انفسنا ولا نخشى الحرب

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك الصواريخ للدفاع عن نفسها ولئلا يتجرء العدو على قصفنا واننا لانخشى من الحرب.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان خلال خطابه في ملتقى "خطة القفزة الإنتاجية في الحقول البعلية": "ما نواجهه اليوم هو حرب اقتصادية واسعة النطاق، ولسنا خائفين من حرب عسكرية، ولا يستطيع الأعداء أن يوقفونا في هذا المجال".

وتابع رئيس الجمهورية: "مع إنتاج القمح في البلاد، تمكنا من تحقيق النجاح وضربهم بقوة"، وأضاف: "هل المياه والتربة الموجودة لدينا في البلاد تستخدم بشكل صحيح في الزراعة؟ وعلينا أن نستغل الموارد المتاحة على أفضل وجه".

بزشكيان: صواريخنا للدفاع عن أنفسنا ولا نسعى للاعتداء على الآخرين

وأضاف بزشكيان: "حرب اليوم هي حرب اقتصادية وليست حرب القنابل والصواريخ. صواريخ للدفاع عن أنفسنا ولا نسعى إلى الاعتداء على الآخرين. لدينا صواريخ حتى لا يجرؤ العدو على قصفنا مثل غزة".

وتابع: "طبعا غزة أيضا لم تتوقف وصمدت ودافعت عن نفسها لمدة عام. ومن وقاحة الغرب أنهم يدعون حقوق الإنسان ويقتلون الانسان من خلف هذه الاقنعة".

وشدد: "عندما نعدم قاتلاً وإرهابياً في بلادنا، يقولون إنكم لا تحترمون حقوق الإنسان، لكن الذين يقتلون وينهبون ويقطعون الماء والخبز عن المظلومين، هل هم بشر".

/انتهى/

رمز الخبر 1950356

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