الرئيس الايراني: صورايخنا للدفاع عن انفسنا ولا نخشى الحرب

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان خلال خطابه في ملتقى "خطة القفزة الإنتاجية في الحقول البعلية": "ما نواجهه اليوم هو حرب اقتصادية واسعة النطاق، ولسنا خائفين من حرب عسكرية، ولا يستطيع الأعداء أن يوقفونا في هذا المجال".

وتابع رئيس الجمهورية: "مع إنتاج القمح في البلاد، تمكنا من تحقيق النجاح وضربهم بقوة"، وأضاف: "هل المياه والتربة الموجودة لدينا في البلاد تستخدم بشكل صحيح في الزراعة؟ وعلينا أن نستغل الموارد المتاحة على أفضل وجه".

بزشكيان: صواريخنا للدفاع عن أنفسنا ولا نسعى للاعتداء على الآخرين

وأضاف بزشكيان: "حرب اليوم هي حرب اقتصادية وليست حرب القنابل والصواريخ. صواريخ للدفاع عن أنفسنا ولا نسعى إلى الاعتداء على الآخرين. لدينا صواريخ حتى لا يجرؤ العدو على قصفنا مثل غزة".

وتابع: "طبعا غزة أيضا لم تتوقف وصمدت ودافعت عن نفسها لمدة عام. ومن وقاحة الغرب أنهم يدعون حقوق الإنسان ويقتلون الانسان من خلف هذه الاقنعة".

وشدد: "عندما نعدم قاتلاً وإرهابياً في بلادنا، يقولون إنكم لا تحترمون حقوق الإنسان، لكن الذين يقتلون وينهبون ويقطعون الماء والخبز عن المظلومين، هل هم بشر".

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