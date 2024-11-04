أفادت وكالة مهر للأنباء أن منافسات بطولة العالم للملاكمة للشباب، التي انطلقت في 23 من شهراكتوبر بمشاركة 660 ملاكمًا من 77 دولة في مونتينيغرو، انتهت بفوز ممثل إيران بميدالية فضية تاريخية وقيّمة.

في ليلة الأحد، وفي نهائي وزن 92 كغم، واجه "أميررضا ملك‌خطابي"، الذي وصل إلى النهائي بعد انتصاراته على ممثلي تركيا وروسيا وقرغيزستان، الملاكم القوي الأوزبكي "ماماسولييف". ورغم الأداء القوي والمنافسة الشديدة، خسر بفارق ضئيل بنتيجة 3-2 ليكتفي بالميدالية الفضية.

شارك الفريق الإيراني بأربعة ملاكمين في هذه البطولة وقدم أداءً رائعًا وسجل أرقامًا قياسية غير مسبوقة. حيث حصل أميررضا ملك‌خطابي على الميدالية الفضية التاريخية، فيما حصل "مهدي كاظمي" و"أمير إسماعيلي" على الميدالية البرونزية.

تُعد هذه الميداليات الأولى لفريق الشباب الإيراني في مختلف بطولات العالم، كما أصبح "ملك‌خطابي" أول ملاكم في تاريخ إيران يصل إلى نهائي بطولة العالم.

يقود المنتخب الوطني للملاكمة للشباب المدرب "رضا مهدي‌بور"، كما كان "مرتضى سبهوند" و"إيمان طيبي" ضمن الطاقم التدريبي للفريق في هذه البطولة العالمية.

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