بزشكيان: الموارد الطبيعية للبلاد من الخطوط الحمراء للحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان : ان الحفاظ على الموارد الطبيعية في البلاد، ياتي ضمن الخطوط الحمراء للحكومة الرابعة عشرة في ايران.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الرئيس بزشكيان، خلال تراسه اليوم الاحد مجلس الوزراء؛ موجها المسؤولين والمحافظين بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وبما يشمل الغابات والمساحات الخضراء في البلاد، ومشددا على حظر مشاريع بناء المصانع في هذه الاماكن.

كما اكد الرئيس الايراني، على الدفع بمشاريع النمو الاقتصادي الى جانب برامج الحفاظ على الموارد الطبيعية، واعتبر ان حماية البيئة والاهتمام بها، من المؤشرات التنموية الاساسية في كل دولة.