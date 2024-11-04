لجنة الامن والدفاع النيابية العراقية: نرفض اختراق الأجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية العراقية علي البنداوي، اليوم الاثنين، ان "موقف البرلمان واضح ومعلن برفض اختراق الأجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني وحفظ سيادة العراق وهذا الامر أعلن بشكل رسمي من قبل هيئة الرئاسة واللجان المختصة كذلك مواقف النواب من كل الكتل والمكونات".

وأضاف، ان "مجلس النواب تحرك وفق الاليات القانونية عبر توجيه أسئلة برلمانية مختلفة الى السوداني وكذلك وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بشأن أسباب هذا الخرق والتأكيد على عدم تكراره"، مشددا على ضرورة "شراء منظومات دفاع جوي متطورة تكون قادرة على حماية الأجواء من أي عدوان خارجي".

وأكمل: "لا يوجد شيء يشغل البرلمان والكتل والأحزاب عن حماية العراق وحفظ امنه وسيادته والكل متفق على ضرورة توحيد المواقف لمواجهة أي تحديات خارجية"، مستدركا بالقول "ما حصل من خرق لسيادة العراق ليس بالأمر الهين وربما يتكرر إذا لم تكن هناك إجراءات رادعة".

يذكر ان الكيان الصهيوني استغل الاجواء العراقية لتنفيذ عملية مهاجمة اهداف في الجمهورية الاسلامية الايرانية.