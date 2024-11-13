إطلاق مسابقة معمارية في ايران لبناء 110 وحدات سكنية في جزيرة بوموسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أرسلان مالكي: "ستقام مسابقة معمارية وطنية لبناء 110 وحدات سكنية في الأراضي التابعة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جزيرة بوموسى، وجميع الخبراء في هذا المجال مدعوون للمشاركة في هذه المسابقة".

وحدد نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية المعايير الرئيسية لتصميم هذه الوحدات على أنها ذات نموذج إسلامي إيراني، واستخدام التقنيات الجديدة والطاقات المتجددة، واستخدام المواد الطبيعية، والرموز والعناصر الوطنية".

وتابع المالكي في شرحه آلية هذه المسابقة: "بعد اختيار أفضل التصاميم سيقام حفل الختام وحفل توزيع الجوائز في جزيرة بوموسي".

وأعلن الرئيس التنفيذي للمنظمة الوطنية للأراضي والإسكان في الختام: "قريبا، سيتم توفير المزيد من المعلومات حول هذه المسابقة للمهتمين من خلال العلاقات العامة للمنظمة الوطنية للأراضي والإسكان وأمانة المنافسة".

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