حزب الله يكشف ميزات أحدث صورايخه "جهاد2"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن فلسطين اليوم، أن حزب الله اللبناني كشف عن أحدث صورايخه الذي يحمل اسم "جهاد2"، ودخل الخدمة يوم 5 نوفمبر.

وفي التفاصيل قال حزب الله إن صاروخ "جهاد 2" دخل الخدمة يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 وتم استخدامه في عمليات استهداف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي.

وذكر أن وزن الرأس الحربي للصاروخ 250 كغ ويصل مداه إلى 20 كم. ويعمل بالوقود الصلب.

وأشار إلى أن "جهاد 2" صاروح أرض أرض نقطوي من صناعة وتطوير المقاومة الإسلامية موضحا أن الصاروخ يستخدم في دك التحصينات وتدمير التحشدات مع قدرة على الخرق.

/انتهى/