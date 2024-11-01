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٠١‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٢١ ص

مقتل 6 أشخاص بهجوم صاروخي من حزب الله على الجليل

مقتل 6 أشخاص بهجوم صاروخي من حزب الله على الجليل

أعلنت مصادر عبرية عن مقتل ستة أشخاص بهجوم صاروخي من حزب الله اللبناني على الجليل الأعلى داخل الأراضي المحتلة عام 48.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت مصادر عبرية أمس الخميس، فقد أصيب اثنان آخران بسقوط صاروخ على مستوطنة المطلة في الجليل الأعلى، حيث وصفت الإصابات بالخطرة وبالغة الخطورة.

وقال جيش الاحتلال أمس الخميس، إن حزب الله أطلق عشرات الصواريخ على الجليل منذ ساعات الصباح.

/انتهى/

رمز الخبر 1950237

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