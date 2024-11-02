صاروخ من لبنان يصيب 19 شخصا وسط تل ابيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بعد قليل قالت هيئة البث الإسرائيلية إن سقوط الصاروخ أدى إلى 11 إصابة، قبل أن ترفع هيئة الإسعاف عدد الإصابات إلى 19 مشيرة إلى أن الصاروخ استهدف المبنى بشكل مباشر.

وبدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو تل أبيب ومحيطها، وإنه تم اعتراض جزء منها، مضيفا أن التفاصيل ما زالت قيد البحث، على حد قوله.

وأكد الجيش أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على الأراضي الإسرائيلية.

وفي الأثناء، قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت "هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة" بطائرات مسيرة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم مرتبطا بإطلاق صفارات الإنذار.

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