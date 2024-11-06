"ديلي ميل": واشنطن ستختبر مباشرة بعد الانتخابات صاروخا نوويا فرط صوتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت الصحيفة، أن العسكريين الأمريكيين يخططون لتنفيذ اختبار إطلاق الصاروخ فرط الصوتي، بعد ساعات فقط من إغلاق صناديق الاقتراع في بلادهم.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، يجري الحديث عن الصاروخ الباليستي العابر للقارات Minuteman III.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، أنه تم التخطيط لهذه الاختبارات قبل فترة طويلة من الانتخابات.

وتهدف هذه الاختبارات الصاروخية الجديدة، لاستعراض جاهزية القوات النووية الأمريكية وتأكيد استعدادها لأي سيناريو في إطار التهديد المتزايد لحرب عالمية ثالثة.

وجرت الإشارة إلى أن الصاروخ، الذي سيخضع للاختبار، لن يحمل شحنة نووية وسيضرب "جزيرة صغيرة في المحيط الهادئ".

وبحسب المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام، حتى الآن تمتلك روسيا والصين السلاح فرط الصوتي، ويختبره كذلك البنتاغون. وهناك أنباء عن انضمام إيران وكوريا الشمالية إلى مجموعة الدول التي تتوفر في حوزتها الصواريخ فرط الصوتية، أي تلك التي تزيد سرعتها عن 5 ماخ (نحو 6000 كيلومتر في الساعة).

في يوم 5 نوفمبر شهدت الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية. وفيها يتنافس عن الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومعه لمنصب نائب الرئيس عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو جي دي فانس، وعن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس ومعها لمنصب نائب الرئيس حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز. وإلى جانب الانتخابات الرئاسية، تجرى في 5 نوفمبر انتخابات أعضاء مجلس النواب بكامل قوامه، فضلا عن 33 عضوا في مجلس الشيوخ - أي ثلث جميع الولايات.

المصدر: RT