إيران تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية البنية التحتية الاقتصادية في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذر علي بحريني، في هذا الاجتماع الذي عقد لبحث آثار عدوان الكيان الصهيوني على العمل اللبناني، من التدهور المتزايد للأوضاع الإنسانية في لبنان بسبب العدوان الغاشم والأعمال اللاإنسانية للكيان الإسرائيلي.

ومن خلال تقديم إحصاءات عن تدمير البنية التحتية الاقتصادية في لبنان، دعا ممثل إيران المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية البنية التحتية لهذا البلد، ووقف هجمات الكيان الإسرائيلي، وتعزيز وجود ودعم المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في لبنان، وإجراء تقييم شامل لآثار هذه الأزمة على العمال وأصحاب العمل وسوق العمل.

وفي هذا اللقاء الذي عقد بحضور ممثلين عن 180 دولة واتحادات العمال وأصحاب العمل، أعلن سفير إيران تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل مع الشعب اللبناني، والتحرك الفوري من جانب المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار. وطالب بدعم سيادة لبنان ومساعدة شعب هذا البلد في هذا الوضع الصعب.

فقد شن الكيان الصهيوني حربًا مدمرة ضد سكان قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، نتج عنها، بالإضافة إلى الدمار الشامل والمجاعة القاتلة، استشهد أكثر من آلاف الفلسطينيين وأغلبهم من النساء والأطفال.

وبعد تحويل قطاع غزة إلى خراب، يشن هذا الكيان هجمات واسعة النطاق على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، الأمر الذي يواجه إدانة عالمية.

ومن خلال إذلال المجتمع الدولي وتجاهل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوقف الفوري للحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة منع الإبادة الجماعية، يواصل الصهاينة ارتكاب جرائمهم في هذه المنطقة.

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