إسلامي: إيران تتمتع بالاكتفاء الذاتي في إنتاج "منتجات الليزر"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد إسلامي على هامش اجتماع مجلس الحكومة اليوم (الأربعاء): مع ما قدمناه من كشف في مجال الليزر في المعرض، وصلنا عمليا إلى قدرة الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج منتجات الليزر.

وتابع: "أصبح الليزر معروفًا أكثر لدى الناس يومًا بعد يوم ويكتسب مكانة يمكن أن تكون فعالة في مختلف القطاعات من خلال التآزر مع التقنيات الأخرى."

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية: من بين ما كشفنا عنه هو خط إنتاج ألياف الليزر الذي تم افتتاحه ويجري الآن إنتاجه. أما خط الإنتاج الثاني فكان تقطيع المعادن غير الحديدية والذي يتم باستخدام الليزر.

وأشار إسلامي: قمنا في العام الماضي بدعم خط اللحام العميق بالليزر في الخطوط الصناعية في الفولاذ وتصنيع وتوريد منتجاته. الآن، ما يمكن أن يكون فعالاً في القطع، خاصة بالنسبة للأجزاء الحساسة، هو أنه نظرًا لتكلفة القولبة العالية، يمكن لأشعة الليزر القيام بعمل دقيق ودعم الإنتاج السريع.

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية: أن الخط الآخر الذي تم الكشف عنه هو في الواقع العقود الموقعة مع الشركات الصناعية حتى نتمكن من تجهيز معداتها الصناعية بتقنية الليزر.

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