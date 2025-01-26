  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٥٥ ص

إطلاق نظام ذكي لتشخيص عيوب سطح الورق في خط إنتاج شركة "فولاد أكسین خوزستان"

إطلاق نظام ذكي لتشخيص عيوب سطح الورق في خط إنتاج شركة "فولاد أكسین خوزستان"

في 22 يناير، وبالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية إلى خوزستان، قام وزير العمل والرفاه الاجتماعي، أحمد ميدري، بافتتاح نظام ذكي لتشخيص عيوب سطح الورق في خط إنتاج شركة فولاد أكسین خوزستان في الأهواز.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتصميم وبناء وتركيب نظام تشخيص العيوب الذكي في الشركة. ويعتبر مشروع إطلاق هذا النظام بمثابة مشروع بحثي تم تنفيذه بموجب عقد بين شركة فولاد أكسین خوزستان ومدينة العلوم والتكنولوجيا في أصفهان، بالتعاون مع اللجنة المتخصصة الداخلية وشركة المعرفة "درصا".

يهدف تنفيذ هذا المشروع إلى التعرف الذكي والآلي على العيوب السطحية للأوراق المنتجة وكشفها للمشغلين قبل تسليمها للعملاء.

من بين المزايا التي يوفرها هذا المشروع، الذي بدأ العمل به بحضور "ميدري"، هي تقليل الشكاوى وعدم رضا العملاء، وتطوير نظام مراقبة الجودة بشكل منهجي وذكي، وزيادة سرعة الفحص من خلال استخدام نظام الفحص عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تحسين دقة الفحص البصري والقضاء على أخطاء العنصر البشري في اكتشاف العيوب.

/انتهى/

رمز الخبر 1953504

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات