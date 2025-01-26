إطلاق نظام ذكي لتشخيص عيوب سطح الورق في خط إنتاج شركة "فولاد أكسین خوزستان"

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتصميم وبناء وتركيب نظام تشخيص العيوب الذكي في الشركة. ويعتبر مشروع إطلاق هذا النظام بمثابة مشروع بحثي تم تنفيذه بموجب عقد بين شركة فولاد أكسین خوزستان ومدينة العلوم والتكنولوجيا في أصفهان، بالتعاون مع اللجنة المتخصصة الداخلية وشركة المعرفة "درصا".

يهدف تنفيذ هذا المشروع إلى التعرف الذكي والآلي على العيوب السطحية للأوراق المنتجة وكشفها للمشغلين قبل تسليمها للعملاء.

من بين المزايا التي يوفرها هذا المشروع، الذي بدأ العمل به بحضور "ميدري"، هي تقليل الشكاوى وعدم رضا العملاء، وتطوير نظام مراقبة الجودة بشكل منهجي وذكي، وزيادة سرعة الفحص من خلال استخدام نظام الفحص عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تحسين دقة الفحص البصري والقضاء على أخطاء العنصر البشري في اكتشاف العيوب.

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