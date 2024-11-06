السيد باسم الشرع: الجرائم الصهيونية في غزة ولبنان هي نتيجة سياسات أمريكا الخاطئة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أشار العلامة السيد باسم الشرع خطيب و مدير مركز الزهراء الإسلامي في مشغن بأمريكا إلى الأحداث الجارية في لبنان وفلسطين، قائلا: أن هذه الجرائم يندى لها جبين الإنسانية لأنه يتم قصف الناس العزل وسيارات الإسعاف والمستشفيات من قبل جيش الكيان والعالم المتشدق بالحرية لايحرك ساكنا بل يشارك في هذه الجرائم.

ووصف جيش الكيان الصهيوني بأقذر جيش في العالم حيث كل بطولاته على المدنيين ولايجرؤ على مواجهة المقاومين، مؤكدا أن المشكلة هي في شكل تفكير الولايات المتحدة التي مازالت تفكر بنفس طريقة القرون الوسطى.

وتابع أن الرؤية الأمريكية ورؤية صناع القرار هي العمل وفق استراتيجية الفوضى الخلاقة حيث يرون أنه في ظل الحروب والتوترات يمكنهم توسيع النشاط الاقتصادي ببيع السلاح وهذا يعني بيع الموت.

وأشار السيد الشرع إلى الرؤية الصينية التي ابتنت على أساس الربح للكل حيث توسع الصين سيطرتها في العالم من الخلال الإقتصاد والخطأ هنا هو أن القادة الأمريكيين يريدون مواجهة الصين عبر استراتيجية الفوضى الخلاقة. وطالب المسؤولين في أمريكا بتجديد الرؤية والإستراتيجية وإتباع سياسة الهيمنة من خلال الإقتصاد والتطور وليس بيع الموت، مؤكدا أن الكيان الصهيوني لا يريد أن تتغير استراتيجية أمريكا لأنه عند ذك سيخسر الكثير.

وبين أن الكيان الصهيوني في كل حربه على غزة ولبنان حصل على مليارات من الدولارت من دافعي الضرائب الأمريكيين، مؤكدا أنه لو تتغير السياسة الأمريكية سوف لايحصل الكيان على دولار واحد.

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