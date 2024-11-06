برلماني إيراني: يجب ان تنتهي جرائم الكيان الصهيوني المزيف في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الوفد البرلماني لبلادنا برئاسة محسن زنكنه رئيس المجموعة البرلمانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجمعية الآسيوية (APA)، على هامش اجتماع لجنة الميزانية والتخطيط في قطر مع سيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس النواب في هذه الدولة.

وفي هذا اللقاء، نقل محسن زنكنه، الذي شكر حسن استضافة مجلس قطر في عقد هذا الاجتماع، رسالة من محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، تقديرا لمواقف دولة قطر الإيجابية والبناءة في هذا الاجتماع. وأعرب عن دعمه لشعب فلسطين المظلوم، وخاصة في غزة ولبنان، وعن ارتياحه للاتجاه المتنامي للعلاقات بين البلدين.

واعتبر، أن إنهاء جرائم هذا الكيان المزيف في المنطقة، وخاصة في غزة ولبنان، هو موضوع مهم يجب أن يكون على جدول أعمال جميع الدول.

وأشار إلى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأكد على ضرورة توسيعها، خاصة في المجال الاقتصادي، منها: مجال إمدادات الطاقة، والكهرباء والغاز، والتوسع في البتروكيماويات .

وتابع زنكنه: من ناحية أخرى، يمكن لقدرات إيران في مجالات الزراعة وتربية الحيوانات والخدمات الهندسية والصناعات التكنولوجية، بما في ذلك تقنيات النانو، أن توفر أرضية جيدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وفي هذا الصدد اعتبر عضو لجنة البرنامج والميزانية في مجلس الشورى الإسلامي قدرة المنتدى البرلماني الآسيوي فرصة، وأعرب عن أمله في أن نشهد في اجتماع قطر تحديد وضع الميزانية والموارد المالية للجمعية البرلمانية الآسيوية من خلال دفع رسوم العضوية من قبل الدول الأعضاء.

ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية والتجارية بين إيران وقطر

واكد عباس بابي زاده، عضو المجموعة البرلمانية الإيرانية في الجمعية الآسيوية، في هذا اللقاء، مثمنا مواقف قطر الحمائية ضد استمرار الهجمات الوحشية التي يشنها كيان الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين العزل في فلسطين ولبنان، على ضرورة جهود جميع الدول في تنفيذ التدابير التنفيذية لخلق السلام والأمن المستقرين في المنطقة.

وثمن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي التفاعل بين البلدين في مختلف القضايا ودعا إلى تعزيزه خاصة في مسألة ضمان الأمن الغذائي.

وذكر: إن تعزيز العلاقات بين مجموعات الصداقة البرلمانية ومجموعات الأعمال في البلدين يمكن أن يسهل ويسرع تحقيق النتائج في القضايا المهمة.

وفي استمرار لهذا اللقاء أشار سيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس دولة قطر في ترحيبه بالوفد الإيراني إلى تاريخ العلاقات بين البلدين وأعرب عن ارتياحه لعملية توسيع التعاون وقال: أن "تصرفات البرلمان الإيراني تستحق الثناء على المستوى الدولي".

وأشاد بالمساعدة الاستثنائية التي قدمتها جمهورية إيران الإسلامية في الجمعية الآسيوية وأكد على آثارها الهامة في تعزيز التعددية على الساحة الدولية.

وفي ختام تصريحاته وصف رئيس مجلس النواب القطري، في إشارة إلى قضايا المنطقة، التعاون بين الدول من أجل وقف الجرائم في غزة ولبنان بأنه خطوة مهمة وقال: لا شك أن أشقائنا في إيران مستعدون لذلك في مقدمة هذا التعاون.

/انتهى/