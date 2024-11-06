نائب القائد العام لحرس الثورة: لدينا بنك أهداف كبيرة داخل كيان الاحتلال وجبهة المقاومة مستعدة

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب قائد حرس الثورة العميد علي فدوي خلال خطابه في مراسم إحياء أربعين استشهاد السيد حسن نصر الله: "لدينا بنك أهداف كبيرة ومؤثرة داخل الكيان"، مؤكدا: "إيران وجبهة المقاومة مستعدتان والصهاينة لا يملكون القدرة على مواجهتنا وعليهم ترقب ردنا".

وأضاف العميد فدوي: "لا نستبعد أي هجوم استباقي من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لمنع إيران من تنفيذ عملية الوعد الصادق 3".

وصرح نائب القائد العام لحرس الثورة: "ترسانتنا لديها ما يكفي من الأسلحة والمرافق لمهاجمة الصهاينة".

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