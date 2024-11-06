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٠٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٥٥ م

نائب القائد العام لحرس الثورة: لدينا بنك أهداف كبيرة داخل كيان الاحتلال وجبهة المقاومة مستعدة

نائب القائد العام لحرس الثورة: لدينا بنك أهداف كبيرة داخل كيان الاحتلال وجبهة المقاومة مستعدة

أكد نائب القائد العام لحرس الثورة، العميد علي فدوي ان لدى ايران بنك أهداف كبيرة ومؤثرة داخل الكيان الصهيوني و ان ايران وجبهة المقاومة مستعدتان.

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب قائد حرس الثورة العميد علي فدوي خلال خطابه في مراسم إحياء أربعين استشهاد السيد حسن نصر الله: "لدينا بنك أهداف كبيرة ومؤثرة داخل الكيان"، مؤكدا: "إيران وجبهة المقاومة مستعدتان والصهاينة لا يملكون القدرة على مواجهتنا وعليهم ترقب ردنا".

وأضاف العميد فدوي: "لا نستبعد أي هجوم استباقي من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لمنع إيران من تنفيذ عملية الوعد الصادق 3".

وصرح نائب القائد العام لحرس الثورة: "ترسانتنا لديها ما يكفي من الأسلحة والمرافق لمهاجمة الصهاينة".

/انتهى/

رمز الخبر 1950459

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