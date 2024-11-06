محكمة ايرانية تصدر حكما ابتدائيا بإعدام 4 متهمين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة لمحكمة العدل في أذربيجان الغربية قالت في بيان لها، في قضيتين منفصلتين، تم اتهام 4 أشخاص بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني والتعاون مع جهاز التجسس الإسرائيلي "الموساد".

وأضاف، جرت ملاحقتهم بالتعاون مع الجهات الأمنية والاستخباراتية، وتم النظر في قضاياهم من قبل النيابة العامة ومحكمة الثورة في مركز المحافظة. وبعد إصدار لوائح الاتهام، أُحيلت القضايا إلى محكمة الثورة في أروميه.

وتابع البيان، حكمت شعبتان من محكمة الثورة بعد النظر في القضيتين بإصدار حكم ابتدائي بالإعدام على 3 من المتهمين في إحدى القضايا، وعلى متهم واحد في القضية الأخرى.

وأضاف، إن 3 من هؤلاء المتهمين كانوا تحت إشراف ودعم جهاز التجسس الإسرائيلي "الموساد" في نقل معدات لعملية اغتيال الشهيد فخري زاده إلى داخل البلاد، والمساعدة في إيصالها إلى موقع الاغتيال، كجزء من إحدى عملياتهم التخريبية.

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