القنصل العام الايراني يلتقي رئيس وزراء اقليم كردستان العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تطرق الطرفان في هذا اللقاء الى اهمية الزيارة التي اجراها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "مسعود بزشكيان" الى العراق وإقليم كردستان معتبران اياها بمثابة أساس لمزيد من تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.

وفي مستهل هذا اللقاء، الذي عقد بمناسبة انتهاء مهام "نصرالله رشنودي" كقنصل عام للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أربيل، ثمّن مسرور بارزاني الجهود المبذولة من قبل القنصل العام الإيراني، متمنيا له النجاح والتوفيق في مسيرته الدبلوماسية المقبلة.

ومن جانبه، هنأ القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أربيل بنجاح انتخابات برلمان اقليم كردستان، مؤكدا على أهمية تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم.

وكذلك عبّر القنصل العام عن تقديره للجهات المعنية في حكومة إقليم كردستان على ما تقدمه من تنسيق وتعاون مع القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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