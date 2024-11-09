إقرار وسائل الإعلام الإسرائيلية بزيادة قدرات حزب الله الصاروخية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن القناة الثانية عشرة للتلفزيون الإسرائيلي أعلنت أن حزب الله قصف منذ صباح اليوم منطقة حيفا والمناطق المحيطة بها وصولاً إلى وسط فلسطين المحتلة. وأشارت القناة إلى أن الهجمات الصاروخية من لبنان لم تتوقف فقط، بل ازدادت من حيث العدد والمدى.

وأفادت مصادر عبرية بإطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان نحو قواعد ومراكز عسكرية وتجمعات للجنود الإسرائيليين منذ صباح اليوم.

من جهة أخرى، أعلن حزب الله أن مقاتلي المقاومة الإسلامية دمروا آلية مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي في شمال غربي بلدة كفر كلا باستخدام صاروخ موجه، مما أدى إلى مقتل وإصابة من كانوا بداخلها.

كما اعترفت صحيفة "معاريف" العبرية بأن "إسرائيل تخوض منذ عام حرباً إقليمية على سبع جبهات، فقدت خلالها نحو فرقتين، فيما يحتاج الجيش إلى آلاف الجنود، علماً بأنه لم يتم بعد إحصاء القتلى والجرحى".

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