المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف قاعدتي "ستيلا ماريس" البحرية ورامات ديفيد

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية في لبنان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:00 من صباح اليوم الجمعة 08-11-2024، قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية.
وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:00 من صباح اليوم الجمعة 08-11-2024، قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق مدينة حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية.
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