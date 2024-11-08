لبنان... استشهاد ما يزيد عن 3 آلاف شخص منذ بدء العدوان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت الصحة اللبنانية، في بيان، استشهاد 3102 من المواطنين وإصابة 13819 منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على البلاد في الثامن من اكتوبر عام 2023.

كما أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، الخميس، أنّ "العدو الإسرائيلي استهدف سيارة، في أثناء مرورها عند حاجز الأولي - صيدا، جنوبي لبنان"، الأمر الذي "أدّى إلى استشهاد 3 مواطنين كانوا داخلها".

وأُصيب أيضاً، وفق بيان الجيش، "3 عسكريين من الجيش، من عناصر الحاجز، و4 من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل"، في أثناء مرور آليات تابعة للوحدة عند حاجز الجيش.

وكان الاحتلال الإسرائيلي شنّ، منذ ليل أمس حتى فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى قرى وبلدات في الجنوب والبقاع.

واستهدفت ثلاث غارات معادية منطقة الأوزاعي، بينما استهدفت غارة أخرى الطريق المحاذية لمطار بيروت الدولي، الأمر الذي أدّى إلى اضرار في أحد مدارجه القريبة من موقع الاستهداف.

وأكّد وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، عبر حسابه في منصة "أكس"، أنّ مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يعمل اليوم، بصورة طبيعية.

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