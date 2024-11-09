السفير الايراني السابق لدى باكو يعلق على وقاحة السفير الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عباس موسوي، سفير إيران السابق في باكو، على X ردا على الوقاحة الجديدة لسفير الكيان الصهيوني في باكو:
ما زلت اتابعك!
هل ذهبت مرة أخرى في احلامك إلى مكان بعيد؟! إنه أمر خطير!
علق سفير إيران السابق في باكو، على الوقاحة الجديدة لسفير الكيان الصهيوني في باكو، في تدوينة له على منصة اكس.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عباس موسوي، سفير إيران السابق في باكو، على X ردا على الوقاحة الجديدة لسفير الكيان الصهيوني في باكو:
ما زلت اتابعك!
هل ذهبت مرة أخرى في احلامك إلى مكان بعيد؟! إنه أمر خطير!
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