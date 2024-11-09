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٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٣٠ م

السفير الايراني السابق لدى باكو يعلق على وقاحة السفير الصهيوني

السفير الايراني السابق لدى باكو يعلق على وقاحة السفير الصهيوني

علق سفير إيران السابق في باكو، على الوقاحة الجديدة لسفير الكيان الصهيوني في باكو، في تدوينة له على منصة اكس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عباس موسوي، سفير إيران السابق في باكو، على X ردا على الوقاحة الجديدة لسفير الكيان الصهيوني في باكو:

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هل ذهبت مرة أخرى في احلامك إلى مكان بعيد؟! إنه أمر خطير!

رمز الخبر 1950567

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