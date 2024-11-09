السفير الايراني السابق لدى باكو يعلق على وقاحة السفير الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عباس موسوي، سفير إيران السابق في باكو، على X ردا على الوقاحة الجديدة لسفير الكيان الصهيوني في باكو:

ما زلت اتابعك!

هل ذهبت مرة أخرى في احلامك إلى مكان بعيد؟! إنه أمر خطير!