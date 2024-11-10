رسالة ملحمية من المقاتلين في المقاومة اللبنانية إلى الأمين العام الجديد لحزب الله

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قناة الميادين الإخبارية، أنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية اللبنانية، أكدوا وسط المعارك البرية والجوية مع الكيان الصهيوني، التزامهم بأن يكونوا الساعد الأيمن للشيخ نعيم قاسم، منفذين لقراراته ووعوده.

وجاء في الرسالة من المجاهدين اللبنانيين: "نحن سهامك في قلب أعداء الله والإنسانية، فاقبل منا وعد النصر". وأكد المقاتلون التزامهم بالمسيرة المجيدة للشهيد آية الله السيد حسن نصرالله، متمسكين بأهدافه حتى يتحقق النصر للمستضعفين والمظلومين.

ووجه المقاتلون في رسالتهم إلى الأمين العام الجديد لحزب الله قائلين: "إنك تعلم أن لدينا من العتاد والصواريخ والطائرات المسيرة ما يرعب العدو ويقض مضاجعه، وبقوة حيدرية سندمر أحلام جميع المعتدين والمتوهمين. ومع أهلنا وأحبائنا، سنرد مكر وخداع الأعداء عليهم، وسنعود إلى أرضنا بشموخ".

وأكد مقاتلو حزب الله في رسالتهم أن المسار المقدس للسيد حسن نصرالله أمانة في أعناق المقاومة، وأن راية حزب الله ستبقى مرفوعة في قلوب المجاهدين، وهذا وعد الله الثابت.

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