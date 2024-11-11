موافقة مجلس الحرب للكيان الصهيوني على مقترح وقف إطلاق النار في لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الجزيرة، ذكرت الإذاعة أن مجلس الحرب للكيان الصهيوني وافق، في اجتماعه الأخير، على المقترح الذي يهدف إلى إنهاء النزاع في لبنان.

عُقد اجتماع مجلس الحرب الليلة الماضية لمناقشة وقف إطلاق النار في لبنان.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أيضاً إلى أن تل أبيب وواشنطن تبادلتاً مسودات وقف إطلاق النار في لبنان.

وأكدت مصادر صهيونية أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق في لبنان.

يأتي هذا في الوقت الذي، وبعد مرور أكثر من 40 يوماً على بدء الهجوم على جنوب لبنان، لم يتمكن جيش الكيان الصهيوني من السيطرة الكاملة على قرية واحدة في تلك المنطقة.

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