لقاء كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني مع كبير المفوضيين التركيين في استانا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي اصغر خاجي، التقى مع كبير المفاوضين التركيين مصطفى يوردكوال، والوفد المرافق له في أستانا في إطار الاجتماعات الدولية الـ 22 لعملية أستانا في عاصمة كازاخستان.

وبحث الطرفان مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات السياسية والميدانية التي تشهدها سوريا لا سيما في ظل هذه التطورات من جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني في المنطقة.

وأدان خاجي الهجمات العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة ولبنان والضفة الغربية وارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في ظل الدعم الأمريكي، محذرا من الأهداف التوسعية للصهاينة في المنطقة وخاصة سوريا معربا عن قلقه من هذه الاعتدءات واستمرارها.

وشدد على ضرورة تبني استراتيجية فعالة لمواجهة الأهداف التوسعية للكيان الصهيوني في تغيير الواقع الميداني للمنطقة.

واعرب عن دعمه لاحتمال تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا مؤكدا على التبعات الإيجابية لهذه القضية المهمة في الوضع الحساس الراهن الذي تشهده المنطقة.

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