وزير الاتصالات الإيراني یزور أستانا للمشاركة في جلسة دولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني ستار هاشمي إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا للحضور في جلسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ضيفا على وزير التنمية الرقمية والابتكار والطيران وصناعة الفضاء في كازاخستان زاسلان مادييف.

وبالإضافة إلى حضوره جلسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ خلال هذه الرحلة التي تستغرق يومين، سيلتقي هاشمي بوزراء الدول الأخرى المشاركة في هذه الدورة ويناقش سبل تطوير التعاون الثنائي.

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP) هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة تأسست عام 1947 بهدف تحسين العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.

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