كبير المفاوضين الايرانيين يلتقي مورا في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كبير المفاوضين الايرانيين في فيينا، باقري كني ، التقي اليوم الاثنين بمساعد مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، لمناقشة اخر التطورات في محادثات فيينا.

وقد وصل كبير المفاوضين الإيرانيين والوفد المرافق إلى فيينا اليوم لاستئناف المحادثات بشأن رفع العقوبات الجائرة.

وقال وزير الخارجية الايراني، أمير عبد اللهيان عن المفاوضات في فيينا: "اعتبارا من اليوم، ستبدأ جولتنا الجديدة من المفاوضات في فيينا. ومن المسائل المدرجة في جدول أعمالنا تحقق وعود وضمانات الطرف الآخر.

واضاف: "أعتقد أن لدينا اليوم مسودة مشتركة ومقبولة على طاولة المفاوضات، ونحن نقرأها كوثائق من 1 ديسمبر/كانون الأول و15 ديسمبر/كانون الأول، تتعلق بالقضية النووية وموضوع العقوبات على حد سواء، أي أننا تخلينا عن وثيقة يونيو/حزيران 2021 وتوصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة./انتهى/