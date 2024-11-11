عراقجي يؤكد على تضافر جهود إيران وباكستان في مكافحة الإرهاب

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، قال في مقابلة له مع قناة PTV World الباكستانية، إنه نظراً للتطورات الحالية في منطقتنا واستمرار هجمات الكيان الصهيوني على غزة ولبنان، وما قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة في المنطقة - وهو أمر يمكن لجميع دول المنطقة منعه - فقد قمت بزيارة قصيرة إلى باكستان ضمن جولة شملت عدة دول في المنطقة.

وأكد: "قررنا تنسيق جهودنا لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني في المنطقة. وأود كذلك أن أشكر الحكومة الباكستانية على موقفها الثابت في إدانة الهجوم الصهيوني على إيران".

كما تم خلال هذه الزيارة التشاور حول سبل مواجهة الإرهاب، الذي يعد تحدياً كبيراً، وقررنا تكثيف الإجراءات المشتركة لمكافحة الإرهاب على جانبي الحدود.

وأشار العراقجي إلى أن العلاقات بين إيران وباكستان تاريخية وجيدة ولها أبعاد متعددة، لكن ينبغي تعزيزها بشكل أكبر، خاصة في المجال الاقتصادي. وتابع: "نحن بحاجة إلى توسيع علاقاتنا الاقتصادية. ورغم وجود العقوبات، فإننا قادرون على تطوير آليات وحلول جديدة للتعاون الاقتصادي تتجاوز هذه العقوبات والقيود".

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