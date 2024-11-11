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١١‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:١٩ ص

الممثل الخاص لوزير الخارجية الایراني يشرح احدث التطورات السياسية والميدانية في لبنان

الممثل الخاص لوزير الخارجية الایراني يشرح احدث التطورات السياسية والميدانية في لبنان

قدم الممثل الخاص لوزير الخارجية الایراني في منطقة غرب آسيا، محمد رضا رؤوف شيباني تقرير الأنشطة والإجراءات التى قام بها خلال مهمته في لبنان إلى وزير الخارجية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم رؤوف شيباني خلال لقائه مع وزير الخارجية الدكتور عباس عراقجي، اليوم الاثنين، احدث الاجراءات والتطورات السياسية والميدانية في لبنان والتقدم المحرز.

وفي هذا التقرير، مع الإشارة إلى نجاحات وإنجازات مقاومة الشعب اللبناني وحزب الله في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني، أوضح ممثل وزير الخارجية المخاطر التي تهدد استقرار وأمن منطقة غرب آسيا نتيجة جرائم الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى السيناريوهات القادمة.

يذكر أن رؤوف شيباني كان متواجداً في بيروت منذ زيارة وزير الخارجية الأخيرة إلى لبنان، بهدف متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة.

وأكد الدكتور عراقجي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام التسهيلات السياسية والدولية للوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني بحق لبنان، وأبلغ ممثله بالتعليمات اللازمة للفترة المقبلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1950615

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