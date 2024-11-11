عراقجي: الرئيس يتابع شخصياً تنفيذ الاتفاقيات الإيرانية العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، الذي سافر إلى بلادنا على رأس وفد أمني، مع عراقجي وزير الخارجية الايراني.

وفي هذا اللقاء، أشار وزير خارجية بلادنا إلى العلاقات الجيدة جداً بين طهران وبغداد في كافة المجالات، واعتبر التعاون بين البلدين مهماً جداً في المجال الأمني ورأى أن تقدمه سيؤدي إلى تحقيق المزيد من التقدم في تطوير العلاقات خاصة في المجال الاقتصادي.

وأكد عراقجي: العلاقات بين البلدين استراتيجية ومتميزة، ونعتبر أمن العراق من أمن إيران، ونأمل أنه مع التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية، سيتم توفير الأمن المستقر في المناطق الحدودية من البلدين.

وأشار رئيس السلك الدبلوماسي إلى الإنجازات المهمة لزيارة رئيس بلادنا إلى العراق، وذكر أن الرئيس الإيراني يسعى شخصيا إلى تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين والتوسيع الشامل للعلاقات.

وأكد مستشار الأمن القومي العراقي، خلال تقديمه تقريراً حول سير تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين، على ارادة الحكومة العراقية لتنفيذها بشكل كامل.

وأضاف: إن إيران والعراق، باعتبارهما دولتين وأمتين مسلمتين، شقيقتين وجارتين في ظل إرساء أمن الحدود واستقرارها، تتمتعان بعلاقات متميزة على المستوى الثنائي في المنطقة.

وأكد الأعرجي أن العراق يعتبر أمن إيران هو أمنه وأي إجراءات أمنية مضادة ضد إيران ستقابل بإجراءات من الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق.

كما استعرض الطرفان آخر التطورات في غزة ولبنان، وأكدا على بذل المزيد من الجهود والتضافر بين الدول الإسلامية لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ولبنان في أسرع وقت ممكن، وإرسال المساعدات الإنسانية للاجئين.

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