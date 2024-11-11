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١١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:١٢ م

نائب الرئيس الايراني يلتقي ولي العهد السعودي في الرياض

نائب الرئيس الايراني يلتقي ولي العهد السعودي في الرياض

التقى النائب الاول للرئيس الايراني، محمد رضا عارف، ولي العهد السعودي واجرى مباحثات ثنائية معه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الايراني، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، واجرى محادثات ثنائية معه.

وأكد عارف ومحمد بن سلمان في هذا اللقاء أن العلاقات بين إيران والسعودية لا رجعة فيها.

رمز الخبر 1950651

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