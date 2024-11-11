نائب الرئيس الايراني يلتقي ولي العهد السعودي في الرياض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الايراني، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، واجرى محادثات ثنائية معه.

وأكد عارف ومحمد بن سلمان في هذا اللقاء أن العلاقات بين إيران والسعودية لا رجعة فيها.