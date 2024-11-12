هل قاطع "مبابي" إسرائيل؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنَّ وسيلة إعلام بريطانية ذكرت أن غياب قائد المنتخب الفرنسي، "كيليان مبابي"، عن المباراة ضد إسرائيل يثير تساؤلات حول احتمال "مقاطعته" لها. ووفقًا لموقع *Footboom*، فإن غياب مبابي عن مباراة إسرائيل يشير إلى شبهة المقاطعة دعمًا لفلسطين، حيث لم يلعب أمام إسرائيل للمرة الثانية على التوالي، مما أثار تكهنات بشأن رفضه المشاركة لأسباب تضامنية.

في السابق، صرح ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي، أن استبعاد مبابي جاء بناءً على طلب اللاعب نفسه، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الأسباب. وأعرب مبابي سابقًا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني عبر منشورات ضمنية على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت تعاطفًا مع ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة.

من جانبه، علق رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، على شبهة مقاطعة مبابي لإسرائيل، قائلاً إن غيابه "لا يحمل طابعًا تحريميًا"، وإن المسألة تتعلق بقرار فني تم التوافق عليه بين اللاعب والمدرب.

من جهة أخرى، أشارت صحيفة *التايمز* إلى أن مباراة إسرائيل وفرنسا ستقام في *استاد دو فرانس* وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك بسبب معارضة واسعة لاستضافة إسرائيل، حيث سيتم تأمين المباراة بواسطة 1600 شرطي في ظل تصنيفها كـ"مباراة ذات طابع أمني مشدد".

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