حركة عدم الانحياز تدين العدوان الصهيوني على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادانت حركة عدم الانحياز في بيان لها مساء الاثنين بالتوقيت المحلي العمل العدواني المتعمد الذي قامت به إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يعتبر انتهاكا خطيرا لسيادة وسلامة أراضيها والذي ادى الى فقدان أرواح أربعة من القوات العسكرية الإيرانية ومدني واحد.

وقد ذكرت دول حركة عدم الانحياز البالغ عددها 121 دولة في بيانها: كما تدين حركة عدم الانحياز بشدة انتهاك سيادة جمهورية العراق وسلامتها الإقليمية، التي تم استخدام مجالها الجوي بشكل غير قانوني من قبل الكيان الصهيوني، بارتكاب هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واعربت حركة عدم الانحياز عن تضامنها العميق مع شعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية وعن تعازيها لأسر وأحباء ضحايا هذا الهجوم الاسرائيلي.

وأكدت 121 دولة عضو في حركة عدم الانحياز على الحق الأصيل لدولة جمهورية إيران الإسلامية بالرد وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها وشعبها. كما تطلب حركة عدم الانحياز من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحمل مسؤوليته من خلال الإدانة الواضحة لهذا العمل العدواني واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكراره.

وقالت هذه الدول: إن حركة عدم الانحياز تعرب مرة أخرى عن قلقها العميق إزاء عدم المساءلة عن جميع الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد شعبي فلسطين ولبنان ودول أخرى في المنطقة، وتؤكد من جديد أنه يجب على إسرائيل أن يفي بالتزاماته وأن يلتزم بالمعايير الدولية وأن يتحمل المسؤولية عن تجاهله الصارخ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والالتزامات القانونية الدولية الأخرى.

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