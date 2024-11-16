منتخب کرة القدم الإيراني يهزم المانيا في كأس العالم للشلل الدماغي 2024

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز منتخب بلادنا لكرة القدم المكون من سبعة لاعبين على ألمانيا في مباراته الثالثة في مونديال 2024 في برشلونة بإسبانيا بنتيجة 4-0 واحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد تسع نقاط.

وفي هذا اللقاء سجل أمير مهدي رحيم آبادي هدفين كما سجل كل من شمس الدين شهبازي وأمين رضائي هدفا واحدا.

سيواجه منتخب بلادنا لكرة القدم المكون من سبعة أعضاء أمريكا في ربع النهائي يوم الأحد.

هذا وهزم منتخب بلادنا قبل المانيا، منتخب فنزويلا بنتيجة 4-0 في مباراته الافتتاحية ومنتخب ايرلندا في مباراته الثانية بنتيجة 3-0.

تستضيف مدينة برشلونة الإسبانية النسخة الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم السباعية بمشاركة 15 فريقا، وتستمر حتى 22 نوفمبر المقبل.

تواصل كأس العالم IFCPF 2024 التزام IFCPF بتعزيز كرة القدم الشلل الدماغي، وهي رياضة معترف بها من قبل اللجنة البارالمبية الدولية (IPC) وظهرت في الألعاب البارالمبية منذ عام 1984.

ومجموعات كأس العالم للرجال كالتالي:

المجموعة الأولى: أوكرانيا، الأرجنتين، إسبانيا، سيتم تحديدها لاحقًا

المجموعة الثانية: البرازيل، بريطانيا، كندا، اليابان

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة، هولندا، أستراليا، تايلاند

المجموعة الرابعة: إيران، أيرلندا، فنزويلا، ألمانيا

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