الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مطلعة أنّ الغارات الإسرائيلية استهدفت الليلكي ومركزاً صحياً في بئر العبد، والجاموس، وحارة حريك.

هذا وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، ليل الثلاثاء، أعلن فيه في حصيلة محدّثة أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة جون في قضاء الشوف بجبل لبنان، أدّت إلى ارتقاء 15 شهيداً، من بينهم ثماني نساء وأربعة أطفال، وإصابة 12 آخرين بجروح. فيما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة".

وأفادت المصادر باستشهاد 8 نازحين جراء غارة الاحتلال التي استهدفت منطقة بعلشميه في جبل لبنان.

وإلى الجنوب، حيث أعلنت وزارة الصحة أنّ "غارات العدو الإسرائيلي على مدينة صور وقضائها، أدّت إلى الحصيلة التالية: 16 جريحاً في صور، شهيد في بلدة المنصوري، جريحان في قلاويه، جريحان في القليلة، جريح في صديقين، وفي بلدة قانا جريح أيضاً.

وفي بعلبك - البقاع شرقي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على منطقة المعالي في الهرمل، أدّت إلى ارتقاء شهيد، وإصابة 8 أشخاص آخرين بجروح".

وفي أخر إحصائية للوزارة، بلغ عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى أمس، 3287 شهيداً و14222 جريحاً.

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