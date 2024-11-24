3754 شهيد في لبنان في ظل مواصلة العدوان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3754 شهيداً و15626 جريحاً، حتى أمس السبت، منذ بدء العدوان.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي، لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفيه أنّ غارات العدوان أمس السبت، بلغت 84 شهيداً و213 جريحاً.

هذا وواصل طيران الاحتلال المعادي شنّ غاراته على مناطق ضاحية بيروت الجنوبية، حيث شنّ مساء الأحد، غارات استهدفت مناطق برج البراجنة والحدث والكفاءات.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ الغارتين التي شنتهما طائرات العدوان على منطقة الكفاءات تسببتا بدمار هائل على رقعة جغرافية كبيرة، بدءاً من المباني المجاورة لمدارس "المهدي" وحتى في اتجاه طريق عام أوتوستراد الجاموس، حيث تصاعدت سحب الدخان الكثيفة، وغطّت أجواء المنطقة المستهدفة، مع انبعاثات لروائح كريهة.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، مساء الأحد، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على منطقة البسطا الفوقا في بيروت الإدارية، فجر أمس السبت، أدّت في حصيلة جديدة محدّثة وغير نهائية إلى استشهاد 29 شخصاً، وإصابة 67 آخرين بجروح، مؤكّداً أنّ أعمال رفع الأنقاض لاتزال مستمرة للبحث عن مفقودين.