لبنان...شهيدان وجرحى بينهم طفلان باعتداء صهيوني على القرى الحدودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح موقع "العهد الاخباري" ان الاحتلال استهدف مساء السبت 15/2/2025 سيارة على طريق جرجوع في منطقة إقليم التفاح مما أدّى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة 5 أشخاص.

وفي التفاصيل، أن مسيّرة صهيونية أطلقت صاروخًا موجهًا قرابة السابعة والثلث من مساء السبت باتجاه سيارة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وارتقاء اثنين كانا بداخلها، كما أصيب خمسة أشخاص بجروح من بينهم طفلان، صُودِف مرورهم في المنطقة لحظة وقوع الغارة وعملت فرق الإسعاف على نقلهم إلى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية.

إلى ذلك، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو "الإسرائيلي" على سيارة في عربصاليم أدت إلى (ارتقاء) شهيدين وإصابة خمسة أشخاص بجروح من بينهم طفلان".

كذلك، ارتقى شهيد في انهيار مبنى اليوم في بلدة عين قانا كان استهدفه العدو "الإسرائيلي" بغارة في وقت سابق.

وواصل الطيران الصهيوني المسيّر خرق الأجواء اللبنانية، حيث حلّق في أجواء الدوير وجبشيت ومرج حاروف وتول وعبا، وفي أجواء بيروت وضواحيها.

ولم تقتصر الاعتداءات على الخروقات الجوية، فقد استهدف جيش الاحتلال منازل المدنيين في عدد من القرى الحدودية عبر عمليات حرق وتفخيخ.

في بلدة ميس الجبل وبلدة حولا، أضرم العدو النيران في عدد من المنازل، كما قام بتفخيخ منازل عدة في بلدة يارون، حيث سُجل تفجيران متتاليان بفارق زمني يقارب 20 دقيقة، الأول في الجهة الشرقية من البلدة، والثاني في منطقة السلطان جنوب شرق يارون.

إضافة إلى ذلك، أقدمت القوات "الإسرائيلية" على إحراق منازل في بلدة كفر كلا خلال النهار.

/انتهى/