تسجيل طعام محلي لاصفهان يدعى "خورش ماست" في قائمة تراث اليونسكو

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان "خورش ماست" أو "يخنة الزبادي" هي مقبلات تقليدية يتم تحضيرها من مزيج اللحم واللبن والسكر والزعفران.

وأضافت موزجان ايزدي: "حصلت خورش ماست على علامة جغرافي دولي من الوكالة العالمية للملكية الفكرية (إحدى الفئات الفرعية لليونسكو).

وتابعت: "تم تسجيل ملف "خورش ماست" لأصفهان في قائمة الأعمال غير المادية في العالم بالتعاون ومشاركة الإدارة العامة للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية بالمحافظة وبدعم مالي ومعنوي من غرفة تجارة أصفهان".

وقالت إيزيدي: "يعد يخنة الزبادي أحد معالم السياحة الغذائية في أصفهان، والسياح الذين يختارون هذه المدينة كوجهة سفرهم لديهم رغبة كبيرة في الإعجاب بها".

وقالت: "إن طعام كل مدينة ومنطقة يمكن أن يمثل ثقافة وهوية تلك المنطقة، ومن ناحية أخرى فإن هذه القضية هي إحدى قدرات السياحة المهملة في إيران، والتي يجب على نشطاء السياحة الاستفادة من هذه القضية أكثر من أجل خلق جاذبية للسياح".

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