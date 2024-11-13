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١٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:١٦ م

تسجيل طعام محلي لاصفهان يدعى "خورش ماست" في قائمة تراث اليونسكو

تسجيل طعام محلي لاصفهان يدعى "خورش ماست" في قائمة تراث اليونسكو

أعلن رئيسة لجنة السياحة والحرف اليدوية في غرفة تجارة اصفهان، موزجان ايزدي انه تلقى طعام محلي لمدينة اصفهان يدعى بالفارسية "خورش ماست" اى "يخنة الزبادي" في اصفهان علامة جغرافية دولية وتم إدراجها في قائمة التراث غير المادي لمنظمة اليونسكو.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان "خورش ماست" أو "يخنة الزبادي" هي مقبلات تقليدية يتم تحضيرها من مزيج اللحم واللبن والسكر والزعفران.

وأضافت موزجان ايزدي: "حصلت خورش ماست على علامة جغرافي دولي من الوكالة العالمية للملكية الفكرية (إحدى الفئات الفرعية لليونسكو).

وتابعت: "تم تسجيل ملف "خورش ماست" لأصفهان في قائمة الأعمال غير المادية في العالم بالتعاون ومشاركة الإدارة العامة للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية بالمحافظة وبدعم مالي ومعنوي من غرفة تجارة أصفهان".

تسجيل طعام محلي لاصفهان يدعى "خورش ماست" في قائمة تراث اليونسكو

وقالت إيزيدي: "يعد يخنة الزبادي أحد معالم السياحة الغذائية في أصفهان، والسياح الذين يختارون هذه المدينة كوجهة سفرهم لديهم رغبة كبيرة في الإعجاب بها".

وقالت: "إن طعام كل مدينة ومنطقة يمكن أن يمثل ثقافة وهوية تلك المنطقة، ومن ناحية أخرى فإن هذه القضية هي إحدى قدرات السياحة المهملة في إيران، والتي يجب على نشطاء السياحة الاستفادة من هذه القضية أكثر من أجل خلق جاذبية للسياح".

/انتهى/

رمز الخبر 1950744

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