مساعد رئيس منظمة الحج الايرانية يزور السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اليوم الاثنين اجتماع مجلس التخطيط والتنسيق لبعثة قائد الثورة ومنظمة الحج والزيارة، برئاسة حجة الإسلام سيد عبدالفتاح نواب، ممثل الولي الفقيه في منظمة الحج والزيارة ورئيس بعثة الحج الايرانية، وبعد ان قدم مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة لشؤون الحج والعمرة غلام رضا رضائي تقريرا عن الإجراءات المتخذة بخصوص موسم الحج المقبل، وعقب اختتام الاجتماع توجه رضائي الى السعودية لمتابعة الجدول الزمني لقوافل الحجاج واجراء مناسك الحج.

وأوضح رضائي أن الاستعدادات التنفيذية للحج المقبل مثل فحوصات الحجاج وهيكل المقر وتعيين مدراء المجموعات وغير ذلك قد تمت وفق الجدول الزمني، كما تم ارسال الكوادر الى السعودية لمتابعة القضايا التنفيذية، حيث سيتم خلال هذه الزيارة متابعة القضايا المعلقة مع وزارة الحج والعمرة السعودية وشركة مطوفي الحجاج الايرانيين وبعض الفنادق ومراقبة استعداد المطابخ لاعداد طعام الحجاج.

وبعد الاستماع الى آراء عدد من المشاركين في الاجتماع بخصوص عملية اصدار التأشيرات والاقامة والطعام والاستعدادات في المشاعر والنقل الجوي للكوادر والحجاج والمعتمرين، أعرب ممثل الولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة عن أمله في أن يتكلل الحج القادم بالنجاح والقبول للحجاج والمشرفين على قوافل الحج.

من جانبه تحدث علي رضا عنايتي، مدير عام دائرة الخليج الفارسي بوزارة الخارجية، عن الإجراءات المتخذة في مجال العلاقات الثنائية بين الرياض وطهران ، وإعادة فتح سفارات وقنصليات البلدين ، والمناقشات التي جرت حول العمرة، فيما طالب رئيس بعثة الحج الايرانية من مسؤولي منظمة الحج والزيارة، متابعة موضوع العمرة الى جانب برامج الحج، والتنسيق مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة، بحيث يكونون بعد الحج مستعدين لاجراء حج العمرة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة والتخطيط المناسب.

بدوره تحدث رئيس منظمة الحج والزيارة سيد عباس حسيني، عن زيارته الأخيرة إلى سوريا وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة السورية بهدف تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مجال ايفاد قوافل الزوار الايرانيني لزيارة مرقدي السيدة زينب والسيدة رقية عليهما السلام وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.

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