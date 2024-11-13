قارئون ايرانيون يشاركون في المسابقات الدولية للقرآن الكريم في الكويت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تقام هذه الدورة من المسابقات الدولية للقرآن الكريم في الكويت برعاية امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح وبحضور وزير الاوقف والشؤون الاسلامية الكويتي محمد الوسمي.

وقد حضر حفل الافتتاح السفير الايراني لدى الكويت محمد توتونجي وحشد من الحفاظ والشخصيات القرآنية والثقافية البارزة.

ويشارك في المسابقات، 127 قارئا. ومن الجمهورية الاسلامية الايرانية يشارك كل من محمد رضا زاهدي في فرع حفظ الجزء، وحبيب صداقت في فرع التلاوة ومحمد حسين ملكي نجاد حافظ القرآن الكريم كله.

وعلى هامش المسابقات التي تستمر اسبوعا واحدا، يقام معرض قرآني والمخطوطات النفيسة للدول المختلفة.